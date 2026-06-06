التلفزيون الإيراني: 15 من بعثة منتخبنا بكأس العالم لم يحصلوا على تأشيرات دخول أمريكية

قالت إيران، إنّ الولايات المتحدة لم تمنح تأشيرات دخول لـ15 عضوًا من وفد بعثتها للمونديال، رغم إصدار التأشيرات للاعبين وأفراد الجهاز الفني، وذلك قبل مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، إن التأشيرات صدرت للاعبي المنتخب والجهاز الفني، فيما لا يزال 15 عضوا من الطاقم الإداري والفني بانتظار الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وفي السياق، انتقدت طهران ما وصفته بـ"المعاملة التمييزية" من جانب واشنطن تجاه الوفد الإيراني، معتبرة أن استبعاد عدد من أعضاء البعثة يمثل إجراءً غير مبرر، بحسب وكالة سبوتنيك.

وذكرت السفارة الإيرانية في تركيا، عبر منشور على منصة "إكس"، أنَّ المسئولين الأمريكيين يتحدثون عن منح التأشيرات للاعبين، لكنهم يتجاهلون حقيقة رفض أو تأخير إصدار التأشيرات لعدد من أعضاء الجهازين الإداري والتنفيذي والمستشارين الفنيين، الذين يشكلون جزءاً أساسياً من أي منتخب وطني.

وأضافت السفارة أن الولايات المتحدة "صعّدت المعاملة التمييزية المتعمدة ضد المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى أعلى مستوياتها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أكد، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستدقق في أعضاء الوفد الإيراني المشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، مشددًا على أنها لن تسمح بدخول أي أشخاص لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني تحت غطاء المشاركة الرياضية.