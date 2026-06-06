الطبيب الأمريكي المصاب بفيروس إيبولا يغادر مستشفى شاريتيه في برلين

بعد نحو أسبوعين من العلاج، غادر الطبيب الأمريكي المصاب بفيروس إيبولا مستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين.

وأفاد المستشفى بأن الطبيب الذي أُصيب بالعدوى في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتمتع بحالة صحية جيدة، لافتا إلى أنه منذ 30 مايو الماضي لم يتم رصد أي أثر للفيروس لديه. وأضاف المستشفى أن دائرة الصحة المختصة أمرت لهذا السبب برفع قرار العزل عند الساعة 12:00 ظهراً، وذلك بناء على المعايير الصحية الدولية المعمول بها.

وكان الطبيب الأمريكي قد نُقل إلى مستشفى شاريتيه في العشرين من الشهر الماضي. ووفقاً للمستشفى الجامعي، فإنه قد ثبتت إصابة الرجل بشكل قاطع بنوع نادر من فيروس إيبولا يُعرف باسم "بونديبوجيو" وذلك بعد إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر". وكانت زوجة المريض وأطفاله الأربعة وصلوا إلى برلين بعد فترة قصيرة. وصفنتهم السلطات الصحية في ألمانيا كـ"مخالطين ذوي خطورة عالية"، لكنهم لم تظهر عليهم أي أعراض، وخضعوا للحجر الصحي في قسم منفصل من الجناح.

وعبّر المريض الأمريكي عن امتنانه لفريق مستشفى شاريتيه، ونقل بيان صادر عن المستشفى قوله: "تلقيت رعاية طبية من الدرجة الأولى، بما في ذلك علاجات تجريبية تُختبر حالياً لعلاج هذا النوع من الفيروس". وأضاف: "لا يمكن للكلمات أن تعبّر عن امتناني بشكل كافٍ. (...) كما أن أفكارنا مع الناس في الكونغو الذين لا تتاح لهم مثل هذه الرعاية".

وتُعدّ حمى إيبولا مرضاً معدياً وخطيراً يهدد الحياة. وينتقل الفيروس عبر ملامسة الجسم وسوائل الجسم. وهناك صعوبة شديدة في احتواء التفشي الأخير للمرض الذي وقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث كان يعمل المواطن الأمريكي. ومن أسباب ذلك أن نوع "بونديبوجيو" لا يتوفر له حتى الآن لقاح أو علاج محدد.