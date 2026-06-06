زعيمة الخضر في ألمانيا تدعو المستشار إلى احتجاز أسطول الظل الروسي في بحر البلطيق

دعت رئيسة حزب الخضر الألماني المعارض، فرانتسيسكا برانتنر، المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى احتجاز ما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي في بحر البلطيق.

وقالت برانتنر خلال مؤتمر لحزب الخضر في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن بمدينة شترايلسوند اليوم السبت: "البحر الذي ترونه أمامكم ينقل أيضا النفط الذي لا يزال بوتين يمول به حربه"، مضيفة أن الحكومة الألمانية قادرة على احتجاز أسطول الظل الروسي إذا أرادت ذلك.

ويقصد بـ"أسطول الظل" ناقلات النفط وسفن الشحن الأخرى التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها عقب غزو أوكرانيا، لا سيما في نقل النفط.

وجاءت تصريحات برانتنر بالتزامن مع وجود ميرتس في نفس الولاية. وبعد مشاركته في "يوم القوات المسلحة الألمانية" بقاعدة لاجه الجوية قرب روستوك، من المقرر أن يلقي المستشار كلمة خلال مؤتمر لحزبه المسيحي الديمقراطي في لينستو التابعة لمقاطعة روستوك.

وكان الحزب المسيحي الديمقراطي قد أقر أمس الجمعة برنامجه الانتخابي الخاص بانتخابات برلمان الولاية المقررة في 20 سبتمبر المقبل، فيما من المنتظر أن يعتمد حزب الخضر برنامجه الانتخابي مساء اليوم.

ويواجه حزب الخضر خطر عدم العودة إلى البرلمان المحلي، حيث تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة حصوله على نحو 5% فقط من الأصوات.

وتشمل المحاور الرئيسية في مشروع البرنامج الانتخابي للحزب قضايا حماية المناخ والبيئة، والنقل العام، والتعليم.

كما طالبت برانتنر الحكومة الألمانية بعدم فرض قيود على إنتاج طاقة الرياح في البحر، موضحة أن الكهرباء المولدة من الرياح تمثل مصدرا مستقلا للطاقة، وقالت: "من يقلص الاستثمارات في الطاقات المتجددة الآن، بما في ذلك طاقة الرياح البحرية، فإنه يفرط في حريتنا".