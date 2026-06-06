ترامب يمنح عفوا رئاسيا لعضو جمهوري سابق أدين بتداولات مالية غير قانونية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا عن ستيفن باير، وهو عضو سابق في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري من ولاية إنديانا، كان قد أمضى نحو عامين في السجن بسبب قيامه بتداولات غير قانونية في الأسهم اعتمادا على معلومات داخلية حصل عليها بعد مغادرته منصبه.

وحُكم على باير في عام 2023 بالسجن لمدة 22 شهرا بسبب صفقات مالية أجراها أثناء عمله مستشارا وناشطا في مجال الضغط السياسي. كما أمرت المحكمة بتخليه عن أكثر من 350 ألف دولار تمثل الأرباح غير القانونية التي حققها، ودفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار. وقد أُفرج عنه عام 2025.

وفي منحه "عفوا كاملا وشاملا وغير مشروط"، أشاد ترامب بمسيرة باير المهنية كضابط للشؤون القانونية في الجيش وعضو في مجلس النواب، واصفا إياها بأنها "متميزة وذات إنتاجية عالية". ويعود تاريخ قرار العفو ليوم أمس الأول الخميس، وأعلنه البيت الأبيض مساء أمس الجمعة.

وقال باير إن العفو "يصحح ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية"، مضيفا أنه كان "أمرا مروعا أن أُسجن بسبب جريمة لم أرتكبها". وما زال يؤكد براءته.

واستخدم ترامب منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" في 31 مايو لنشر رسالتين تطالبان بمنح باير عفوا رئاسيا. وباير محام ومحارب قديم شارك في حرب الخليج، وغادر منصبه عام 2011. كما كان أحد ممثلي الادعاء في مجلس النواب خلال محاكمة عزل الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون عام 1998، وشارك عام 2016 في فريق ترامب الانتقالي المكلف بملفات شؤون المحاربين القدامى.

وجاء في رسالة وقعها أكثر من 40 عضوا جمهوريا سابقا في الكونجرس أن باير "استُهدف من قبل الدولة العميقة" بسبب مشاركته في محاكمة كلينتون.

وكتبوا في الرسالة المؤرخة في أبريل 2025: "مثلما حدث معكم، سيادة الرئيس، كان ستيف ضحية لاستخدام القضاء كسلاح سياسي من قبل إدارة بايدن".

وجاء في رسالة ثانية أرسلها خمسة أعضاء جمهوريين حاليين في مجلس النواب أن منح باير عفوا من شأنه أن يحقق العدالة في قضيته. وحملت الرسالة المؤرخة في يونيو 2025 توقيعات توم كول من أوكلاهوما، وكين كالفيرت من كاليفورنيا، ومارلين شتوتزمان من إنديانا، وجاك بيرجمان من ميشيجان، وبيت سيشنز من تكساس.