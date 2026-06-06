حزب الخضر: خطط إصلاح الرعاية في ألمانيا ستأتي على حساب النساء

ترى الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني المعارض أن خطط وزيرة الصحة الألمانية نينا فاركن لإصلاح نظام الرعاية ستأتي على حساب النساء.

وتحدثت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، مصباح خان، عن عبء كبير، وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "لأن من ينقل مشكلات الرعاية إلى الأسر، ينقلها في المقام الأول إلى النساء".

وأعربت خان عن خشيتها من شعور المتضررين بالخجل والعجز، متهمة فاركن بعقد "رهان خبيث"، وقالت: "إذا أصبحت الرعاية المهنية غير ميسورة التكلفة لعدد متزايد من الناس، فإن كثيرا من المتضررين، رغم ضائقتهم المالية، لن يتقدموا بطلب للحصول على دعم حكومي بسبب الخجل أو الشعور بالعجز، بل سينظمون الرعاية داخل الأسرة. وعندها تتحمل النساء على وجه الخصوص العواقب، لأنهن يقمن بالفعل بمعظم أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر".

وأوضحت خان أن الإصلاح يهدد بترسيخ الأدوار التقليدية بين الجنسين، وقالت: "تقليص الحقوق التقاعدية المرتبطة بفترات تقديم الرعاية يبعث برسالة خطيرة مفادها أن أعمال الرعاية التي لا غنى عنها للمجتمع مطلوبة، لكنها تتراجع في التقدير يوما بعد يوم".

وأضافت مصباح أن إصلاح نظام الرعاية القادر على الاستمرار مستقبلا يجب أن يخفف الأعباء بشكل ملموس عن أفراد الأسرة الذين يقدمون الرعاية، وأن يعزز الاستقلال الاقتصادي للنساء.

وقدمت فاركن مسودة تتضمن إجراءات لكبح النفقات وزيادة الإيرادات من أجل سد فجوات مالية بمليارات اليورو وتجنب زيادات عامة في اشتراكات تأمينات الرعاية. وبموجب الخطة، سيتم تعديل مواعيد صرف بدلات تخفيف الأعباء المخصصة للمقيمين في دور الرعاية، والتي ترتفع مع مدة الإقامة.

كما من المقرر زيادة مساهمة التأمين على الرعاية لغير المنجبين إلى 3ر4%. وتعتزم الحكومة فرض قيود على التأمين المجاني المشترك للأزواج، مع التوجه نحو تشديد شروط التصنيف ضمن درجات الرعاية. وتشمل الخطط أيضا خفض مدفوعات اشتراكات التقاعد المقدمة لأفراد الأسرة الذين يتولون أعمال الرعاية.