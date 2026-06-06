وفاة برناديت شيراك سيدة فرنسا الأولى السابقة عن 93 عاما

توفيت برناديت شيراك، سيدة فرنسا الأولى السابقة ذات الإرادة الفولاذية التي قضت 12 عاما في قصر الإليزيه من 1995 إلى 2007 إلى جوار الرئيس جاك شيراك، عن 93 عاما.

وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون وفاتها اليوم السبت، وقال إنه شعر بحزن شديد هو وزوجته بيرجيت عند معرفة نبأ وفاة امرأة تركت بصمة في التاريخ الفرنسي بجوار جاك شيراك الذي توفي في 2019 وغيرت حياة ملايين المرضى من خلال عملها الخيري.

وقال ماكرون "رحلت سيدة عظيمة سكنت القلوب".

وتزوجت برناديت وشيراك في مارس 1956. واستمر زواجهما 63 عاما وكان على حد قولها، درسا طويلا في التحمل.