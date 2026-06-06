جوجل تدفع لماسك 920 مليون دولار شهريا لتأجير قدرة حاسوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ستحصل شركة "سبيس إكس" للنقل الفضائي، المملوكة لإيلون ماسك، على 920 مليون دولار شهريا من "جوجل" في السنوات المقبلة؛ لتأجير قوتها الحاسوبية لعملاق التكنولوجيا المنافس.

وتحتاج "جوجل" إلى القدرة الحاسوبية لخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، حيث ويستمر الاتفاق من أكتوبر 2026 حتى نهاية يونيو 2029.

وفي اتفاق مماثل، سوف تشتري شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة "أنثروبيك" قدرة حاسوبية من "سبيس إكس" مقابل 1.25 مليار دولار شهريا بموجب اتفاق سوف يستمر عدة سنوات.

ودمج ماسك شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي "إكس أيه آي" في شركة "سبيس إكس"، وأقام العديد من مراكز البيانات للشركة.

وبعد الإعلان عن الاتفاق مع "أنثروبيك" قبل أسابيع قليلة، قال إن أحد مراكز البيانات سوف يكون كافيا لأنشطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"سبيس إكس".

وبتأجير القدرة الحاسوبية المطلوبة بشدة لـ"أنثروبيك" و"جوجل"، يساعد ماسك أيضا الشركتين في منافستهما مع شركة "أوبن أيه آي" المنافسة.

ويتنازع ماسك، وهو أحد المؤسسين السابقين لـ"أوبن أيه آي"، مع الشركة منذ سنوات.

يشار إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باهظة؛ حيث أشارت جوجل وحدها إلى نفقات رأسمالية تصل إلى 190 مليار دولار للعام الجاري سوف تُخصص في الأساس لمراكز البيانات.