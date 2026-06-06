باكستان وروسيا توقعان اتفاقا لتعزيز التعاون ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات

قال وزير داخلية باكستان محسن نقوي، اليوم السبت، إن باكستان وروسيا وقعتا على اتفاق لتعزيز التعاون ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وجرى التوقيع على الاتفاق، خلال اجتماع بين وزير داخلية باكستان محسن نقوي ونظيره الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، على هامش مؤتمر إقليمي في بيشكيك، حسب شبكة جيو نيوز الباكستانية اليوم السبت.

وعقد نقوي، الذي يزور بيشكيك لحضور اجتماع لوزراء الداخلية والأمن العام من الدول الأعضاء لمنظمة شنجهاي للتعاون، محادثات منفصلة مع وزراء داخلية طاجيكستان وأوزبكستان وقيرغزستان وكازاخستان، ركزت على التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال إنفاذ القانون وتحديات إقليمية لها صلة بأفغانستان.

وخلال اجتماع بين نقوي، ونظيره الروسي، وقع الجانبان على اتفاقيات رئيسية تهدف إلى تعزيز التعاون للحد من الهجرة غير الشرعية وتسهيل إعادة المواطنين إلى بلدانهم.

ووقعت باكستان وروسيا، أيضا اتفاقا لتعزيز التعاون في مكافحة المخدرات ومنع تهريبها.