رئيس شركة روسنفت الروسية: إغلاق مضيق هرمز يهدف لتغيير قواعد سوق الطاقة لصالح أمريكا

قال إيجور سيتشين، رئيس «روسنفت» ‌أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، اليوم السبت إن إغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا مهما لصادرات النفط والغاز الطبيعي العالمية، هو محاولة لتغيير قواعد سوق الطاقة العالمية لصالح الولايات المتحدة.

وفي كلمة ‌ألقاها في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، قال سيتشين، وهو حليف قديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تحالف أوبك+ الذي يضم كبار منتجي النفط فقد بعضا من إمكاناته مع انسحاب الإمارات منه.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» حذر الرئيس التنفيذي للشركة من أن إغلاق ‌مضيق هرمز قد يعرض طرقا أخرى، مثل مضائق ملقة وباب المندب وجبل طارق للخطر أيضا.

واعتبر أن الصين هي الأقدر على تحمل تداعيات إغلاق المضيق، ‌بفضل سياستها الحكومية المدروسة جيدا، موضحًا أن «سياسة الصين في أمن الطاقة متوازنة وتستند إلى تقييم واقعي للمخاطر».

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أن قواتها أسقطت أربع طائرات مسيرة هجومية إيرانية أُطلقت باتجاه مضيق هرمز، مؤكدة أنها شكلت تهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وذكرت القيادة الأمريكية - في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس) - أنها ضربت إثر ذلك مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في «جوروك» وجزيرة «قشم» دفاعًا عن نفسها ضد أي هجمات أخرى.

وأضافت القيادة أن «القوات الأمريكية في حالة تأهب ومستعدة للرد على أي عدوان إيراني غير مبرر دفاعًا عن النفس».