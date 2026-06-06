لاعب مصري وحيد في التشكيل المثالي لأمم أفريقيا للناشئين

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين 2026، التي استضافتها المغرب.

وتُوّج منتخب السنغال بلقب البطولة بعد تغلبه على منتخب تنزانيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشهد التشكيل المثالي سيطرة واضحة لمنتخبي السنغال وتنزانيا، في حين تواجد لاعب مصري وحيد ضمن القائمة وهو أحمد عبد الحليم.

وكان منتخب مصر قد حصد الميدالية البرونزية في البطولة، بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة 2-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وجاء التشكيل المثالي للبطولة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أساني سار (السنغال)

خط الدفاع: تييرنو سو (السنغال)، حسين مبيجو (تنزانيا)، آدم سعودي (المغرب)، لامين مبينج (السنغال)

خط الوسط: عيسى تشولي (تنزانيا)، أحمد عبد الحليم (مصر)، ديسماس أثاناسي (تنزانيا)

خط الهجوم: رزاقي مبيجيليندي (تنزانيا)، محمد أمين موستاش (المغرب)، محمد واجني (السنغال)