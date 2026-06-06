يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة بعد غدٍ الاثنين، التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027، والتأشيرات العامة المرفقة به.

ويناقش جدول أعمال المجلس على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين عددا من تقارير اللجان النوعية الخاصة بالاقتراحات برغبات المقدمة من أعضاء المجلس، تمهيدا لإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن التوصيات الواردة بها.

وتشمل التقارير المعروضة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عصام هلال حول دراسة إنشاء ونقل مقر الشهر العقاري بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، والنائب محمد حمزة بشأن تفعيل أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، إلى جانب تعديل قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1432 لسنة 1996 و1868 لسنة 2000.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب زكريا عطا الله، والمتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

تعظيم الاستفادة من تركيب محطات الطاقة الشمسية بنظام الاستهلاك الذاتي

ويتناول تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عددا من المقترحات، من بينها تعظيم الاستفادة من تركيب محطات الطاقة الشمسية على أسطح المباني السكنية وغير السكنية بنظام الاستهلاك الذاتي غير المرتبط بالشبكة، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية والمتجددة لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد وتعزيز أمن الطاقة وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن التحول لاستخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على الطرق الرئيسية والمحاور المرورية.

كما يتضمن التقرير مقترحات تتعلق بضرورة وضع سياسات وآليات للتعامل مع تعديل حدود الكربون الأوروبية، ووضع آليات لتطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 36 لسنة 2026 بشأن الإفصاح الكربوني وتأثيره على السوق المالي غير المصرفي.

وفي قطاع الإسكان والإدارة المحلية والنقل، يناقش المجلس تقرير اللجنة المختصة بشأن عدد من المقترحات، أبرزها إنشاء كوبري جديد ومحطة مياه شرب بمدينة السرو بمحافظة دمياط، واستكمال تنفيذ محور أبو تيج – ساحل سليم على النيل بمحافظة أسيوط، إلى جانب تطوير وتحسين منظومة مياه الشرب في مدينتي العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

كما يناقش المجلس تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتناول عددا من الملفات المهمة، من بينها تعديل شروط صرف حافز التعليم الإضافي، وتغيير الصورة الذهنية السائدة عن التعليم الفني وتشجيع الشباب على الالتحاق به، وسرعة إدخال وتفعيل خدمات الاتصالات داخل محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتشمل التقارير أيضا مراجعة آلية تنسيق القبول بالجامعات لطلاب مدارس المتفوقين STEM، والإسراع بإدراج مشروعات إنشاء وتطوير عدد من المدارس ضمن خطة العام المالي الحالي، ووضع برامج لرعاية الموهوبين والمبتكرين بالمدارس الحكومية، وإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية بمراكز مغاغة وبني مزار والعدوة بمحافظة المنيا.

كما تتضمن المقترحات تعزيز آليات حماية الطلاب من الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية، وتفعيل دور مجالس الآباء في دعم العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم، وإصلاح منظومة مدارس الجمعيات التعاونية التعليمية "المدارس القومية"، واستكمال تنفيذ قرار إنشاء مدرسة بقرية الحسنية التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا.

ويناقش مجلس الشيوخ كذلك تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن إحلال وتجديد ورفع كفاءة مراكز الشباب بعدد من قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وفي القطاع الصحي، يستعرض المجلس عددا من التقارير المتعلقة بإحلال وتجديد مستشفى شراخيت المركزي بمحافظة البحيرة، وإنشاء مستشفى أبو حماد المركزي والوحدة الصحية بقرى منشأة العباسية بمحافظة الشرقية، وإحلال الوحدة الصحية بقرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس وإنشاء مركز طبي بدلا منها.

كما تشمل المقترحات توفير سيارة إسعاف مجهزة لخدمة منطقة سنهور المدينة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وإلغاء الرسوم المفروضة على المرضى التي تمثل عبئا ماليا عليهم مع تحسين أوضاع العاملين بهيئة الإسعاف، إضافة إلى معالجة بعض المشكلات بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوحيد رسوم الحصول على أكياس الدم بالمستشفيات الحكومية والجامعية ووضع حلول عاجلة لتوفيرها.