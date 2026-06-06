قوة دفاع البحرين: اعتراض 3 صواريخ وعدة طائرات مسيرة قادمة من إيران

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة القادمة من إيران، مؤكدة أن جميع الوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للدفاع عن المملكة.

ودعت القيادة العامة في بيان، اليوم السبت، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مع الإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.

وأشارت إلى أن «فرق هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الآمن مع تلك المخلفات؛ حفاظًا على السلامة العامة».

وشددت القيادة العامة على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

من جهتها، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت والبحرين في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، تؤكد مصر مساندتها الكاملة لدولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتضامنها الراسخ مع الشعبين الكويتي والبحريني ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.

كما تجدد مصر تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وترفض رفضًا قاطعًا أي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.