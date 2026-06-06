الخارجية الكويتية: لا يمكن تبرير الاعتداءات الإيرانية الأخيرة تحت أي ذريعة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، وبأشد العبارات، للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، والتي كان آخرها فجر اليوم، في عدوانٍ سافرٍ يتجاهل المطالبات الدولية الداعية إلى وقف هذه الممارسات، وغير مكترثٍ بما تشكله من تهديدٍ مباشرٍ لحياة المواطنين والمقيمين، ولأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وقالت إن «هذه الاعتداءات تشكل تصعيدًا خطيرًا يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب، في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهودًا حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد»، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة.

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.

ودوت انفجارات في وقت مبكر من صباح السبت قرب مطار الكويت وفي المنامة، حسبما أفاد مراسلو «فرانس برس».

وأفاد مراسل «فرانس برس» في الكويت بسماع «صوت دوي انفجارات متكرر في المناطق القريبة من مطار الكويت الدولي»، بعد ثلاثة أيام من تعرض هذا المنفذ الجوي الرئيسي بالبلاد لهجوم كبير نُسب إلى إيران، فيما أعلنت الكويت أنها تتعرض لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي المنامة، أفادت مراسلة فرانس برس بسماع «ثلاث انفجارات واعتراضات»، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية في المملكة الخليجية إطلاق صافرات الإنذار في البلاد التي تضم مقرّ الأسطول الخامس الأمريكي.

من جهتها، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت والبحرين في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، تؤكد مصر مساندتها الكاملة لدولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتضامنها الراسخ مع الشعبين الكويتي والبحريني ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.

كما تجدد مصر تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وترفض رفضًا قاطعًا أي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.