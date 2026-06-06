وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم

أفاد مصدر إيراني مطلع بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي، سيتوجه إلى العاصمة طهران اليوم.

وأوضح المصدر الدبلوماسي لمراسل «إرنا» في إسلام آباد اليوم السبت، أن الوزير سيغادر إلى العاصمة الإيرانية قادمًا من لاهور، وذلك بعد عودته من قيرغيزستان حيث شارك في اجتماع وزراء داخلية منظمة شنغهاي للتعاون، والذي شهد لقاءين ثنائيين بينه وبين نظيره الإيراني إسكندر مؤمني.

يُذكر أن نقوي أجرى عدة زيارات رسمية إلى إيران خلال العام الجاري؛ بدأت بزيارة في أبريل الماضي برفقة قائد الجيش الباكستاني، تلتها زيارتان أخريان في أواخر مايو وأوائل يونيو.

والتقى الوزير خلال زياراته الأخيرة بكل من الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، بالإضافة إلى وزير الداخلية إسكندر مؤمني.

وقال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، لشبكة CNN، الجمعة، إن أي اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران سيتوقف على موافقة إدارة ترامب على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

وحذّر رضائي خلال المقابلة الحصرية التي أجريت في طهران، الولايات المتحدة من أنها سوف تدخل في «نفق مظلم» حال قررت استئناف القتال ضد بلاده.

وأضاف أن المفاوضات وصلت إلى «طريق مسدود»، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى «كسر هذا الجمود».

وأفادت تقارير بأن إيران طالبت بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال المجمدة فور توقيع اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة، و12 مليار دولار أخرى في مرحلة لاحقة.

ويخشى المسئولون الأمريكيون من أن أي إفراج عن الأموال في هذه المرحلة قد يجعلهم يفقدون ورقة ضغط رئيسية خلال المفاوضات مع النظام الإيراني.

وفي المقابلة النادرة مع CNN، وصف رضائي الطلب الإيراني بالإفراج عن الأصول المجمدة، بأنه إجراء لبناء الثقة، وقال إنها خطوة «ستفتح أفقا جديدا لمستقبل إيران وأمريكا».

وكان ترامب قد أكد، الخميس، استعداده للقاء خامنئي في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وقال: «لا أرغب في اللقاء. ولكن إن التقيت به، فسيكون لي شرف كبير. أودّ أن أرى إمكانية التوصل إلى اتفاق، وفي حال التوصل إليه، فمن الممكن أن ألتقي به. لا مانع لديّ من ذلك».

يُذكر أن مسئولين إيرانيين وأمريكيين أدلوا بتصريحات متضاربة بشأن وضع وقف إطلاق النار، حيث أصرّ ترامب، الأربعاء، على إمكانية التوصل إلى اتفاق «في نهاية هذا الأسبوع»، بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لم يحدث أي «تقدم ملموس».