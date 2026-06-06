استئناف حركة الملاحة الجوية في الكويت

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي، استئناف حركة الملاحة الجوية واستقبال الرحلات اعتبارًا من الساعة 6:15 صباحًا، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن المجال الجوي أغلق مؤقتًا من الساعة 4:15 فجر اليوم السبت، حتى الساعة 6:15 صباحا في إجراء احترازي عقب تعرض البلاد لعدوان إيراني بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.

وأوضحت أن الجهات المعنية فعّلت الإجراءات والخطط المعتمدة للتعامل مع الحالة الطارئة؛ بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطيران المدني.

وذكرت أنه تم خلال فترة الإغلاق تحويل 11 رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة إلى مطارات مجاورة حفاظًا على سلامة الركاب والطواقم الجوية وضمان استمرار العمليات التشغيلية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأضافت أنه تمت إعادة الرحلات المحولة من مطاري الدمام والرياض إلى مطار الكويت الدولي بعد استئناف الملاحة الجوية وإعادة فتح المجال الجوي الكويتي.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار في الكويت، فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش، صباح اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وطالب الجيش الكويتي الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.