البحرين تطالب إيران بوقف الاعتداءات وفتح مضيق هرمز: تمسُّكنا بالسلام ليس تهاونا

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بأشد العبارات تجدد اعتداءات إيران على مملكة البحرين، ودولة الكويت، التي تعرَّض لها البلدان، فجر اليوم السبت، بإطلاق سبعة صواريخ بالستية باتجاه أراضيهما، معلنة أنه تم اعتراض الصواريخ بنجاح، ودعت طهران إلى وقف الاعتداءات، وفتح مضيق هرمز كاملًا دون شروط.

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أن "مملكة البحرين تتمسَّك بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، وأن صبرها لا يعني تهاونًا، وأن الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها خط أحمر لا تُساوم عليه، وستتخذ كل الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، واثقةً بوقوف أشقائها وحلفائها إلى جانبها".

وقالت إن "الخيار بيد من يطلق الصواريخ والطائرات بدون طيار (درون) اليوم: إما الانخراط في مسار السلام والتعاون، أو الحكم على النفس بالعزلة والتهميش".

وأكدت الوزارة أن "هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلدين وخرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وتمادياً في انتهاك قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان اعتداءات إيران غير المبررة وأي مساعٍ لإغلاق مضيق هرمز، أو عرقلة الملاحة الدولية فيه، وتهديداً لأمن منطقة الخليج العربي واستقرارها، ويتناقض مع ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف من نبذ العدوان وحقن الدماء، لا سيما في هذه الأيام المباركة".

وقالت الخارجية البحرينية، إنها إذ تؤكد أن "الأمن لا يُبنى بالصواريخ والمسيرات، ولا يُصان الاستقرار بزرع الألغام، فإنها تدعو طهران إلى الكفّ الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة، والجنوح إلى السلام، وفتح مضيق هرمز كاملاً وبلا قيود أو رسوم صوناً لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، وفتح ممرٍّ إنسانيٍّ آمنٍ يكفل سلامة عبور السفن المدنية، والسماح بمغادرة أكثر من عشرين ألفاً من البحارة العالقين والعودة الآمنة إلى ذويهم".

اعتراض صواريخ بالستية

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر السبت، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، فيما انطلقت صافرات الإنذار في البحرين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، إن قواتها اعترضت عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أُطلقت باتجاه مضيق هرمز ودول الخليج، مضيفة أنه لا توجد إصابات بين القوات الأميركية، فضلًا عن أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بالأسطول الخامس "غير صحيحة".

وأضافت في بيان على منصة "إكس"، أن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القيادة المركزية أربع طائرات مسيرة انتحارية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، وكانت تشكل "تهديداً مباشراً" لحركة الملاحة البحرية في المنطقة.