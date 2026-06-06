أعلن الجيش اللبناني السبت، أن غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطي، قتلت عدداً من العسكريين بينهم ضابط، وسط استمرار الغارات على لبنان، رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

وقال الجيش في بيان: "استشهد عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطية، في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وشنت إسرائيل صباح السبت، عدة غارات على جنوب لبنان، طالبت عدة بلدات وقرى لبنانية بينها، يحمر وجرنايا في جزين والبقاع الغربي.

وقتلت إسرائيل نحو 21 شخصاً في غارات متفرقة على لبنان الجمعة، وشملت الحصيلة عضواً في المجلس البلدي في صيدا، وطفلين سوريين كانا يستقلان دراجة نارية مع والدهما في النبطية، إضافة إلى مسعف في بلدة زبدين المجاورة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، التي قالت إن إحدى الضربات استهدفت سيارة إسعاف أثناء محاولتها إيصال الخبز إلى عائلة محاصرة.

- نتنياهو: وقف النار مع لبنان لم يُصغ بعد

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أعضاء حكومته أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان "لم يُصَغ بالكامل بعد"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، بحسب هيئة البث، إن "حزب الله" يعارض الاتفاق، وبالتالي "لا يوجد اتفاق حالياً"، من وجهة نظر إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أن "المؤسسات الأمنية والعسكرية لم تتلق بعد تعليمات بتنفيذ الاتفاق"، مشيراً إلى أن "العمليات في لبنان لا تزال على حالها".

- بري يحدد شروط انسحاب حزب الله

وانتقد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الجمعة، اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، والذي أعلن عنه بوساطة أمريكية، واصفاً إياه بـ"الاتفاق الهجين"، مضيفاً أنه سيوافق على انسحاب عناصر الجماعة من جنوب الليطاني، شريطة تزامن ذلك مع انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها.

وفي بيان مكتوب وزعه مكتبه، قال بري إنه "بدلاً من هذا "الاتفاق الهجين"، كان ينبغي أن يتضمن الاتفاق "وقفاً غير مشروط لإطلاق النار براً وبحراً وجواً".

وذكر أنه كان يمكن أن يقرأ الاتفاق بشكل إيجابي إذا كان قد نص على "وقف لإطلاق النار دون قيد أو شرط براً، وبحراً، وجواً، وبدون هدم كل ما هو قائم".

وتابع: "ولكنه (الإطار) فُخخ فأضاف وقفاً تاماً لإطلاق النار من قبل حزب الله، وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني. وكان يمكن أن أقرأ إيجاباً لو قرأت انسحاباً إلى خارج الحدود المحتلة، ولكنه فخخ بمناطق تجريبية دون دخول أية جهات فاعلة!!!؟؟".