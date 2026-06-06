الجيش اللبناني: استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي يزيدنا صلابة

قال الجيش اللبناني إن غارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت اليوم السبت، آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت - الخردلي (النبطية)، أدت إلى استشهاد ضابطيَن، برتبتَي عميد ونقيب، وجندي.

ونوه في بيان، أنّ «استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى الجيش، يزيد الجيش صلابةً وإيمانًا وعزمًا على التصدي لهذه المحاولات العدوانية، الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار، ووقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة».

من جهته، أدان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي - النبطية صباح اليوم، وأدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اعتبر عون، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب؛ على رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن، لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع.



وأكد أن لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه، وأن هذه الاعتداءات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية الكاملة.



ودعا الرئيس اللبناني المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة، بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.

وتأتي الضربات رغم توصل لبنان وإسرائيل، الأربعاء الماضي، لاتفاق لوقف إطلاق النار مشروط «بوقف تام لنيران حزب الله»، وفق ما جاء في بيان مشترك في ختام مباحثات عُقدت في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، إن الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات قادتها واشنطن، موضحة أن وقف إطلاق النار يظل مشروطا بالتوقف الكامل لنيران حزب الله وإجلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني.

وأضاف البيان، أن الجانبين اتفقا، بتوجيه من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة.

واعتبرت الأطراف الثلاثة أن هذه الخطوات من شأنها أن تمهد الطريق نحو اتفاق شامل للسلام والأمن.

وأوضح البيان أن الوفود المشاركة ناقشت إطارا أمنيا يستند إلى المناقشات التي جرت في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في 29 مايو الماضي، بهدف ضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما وسلامة أراضيهما بصورة مستدامة.

ويتضمن الإطار الأمني، بحسب البيان، تفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومنع إعادة ظهورها.

واتفق الطرفان على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، فيما وافقت الولايات المتحدة على مواصلة تسهيل التواصل بين الجانبين خلال الفترة الانتقالية.