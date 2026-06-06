إنذار إسرائيلي جديد بإخلاء 5 بلدات جنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، إنذارًا جديدًا بإخلاء 5 بلدات وقرى في جنوب لبنان، وهي: عرمتی، ومشغرة، وكفر حونة، وسجد (جزین)، وأنصارية.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «الجيش مضطر للعمل بقوة ضد حزب الله، في ضوء خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار».

وأضاف: «حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا، والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر».

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل حالة من التوتر المستمر منذ أشهر، مع تصاعد العمليات العسكرية المتبادلة والضربات الجوية والاشتباكات المحدودة، في ظل مخاوف من توسع نطاق المواجهة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع قد تشمل مناطق أعمق داخل لبنان، مع استمرار حالة الاستنفار العسكري على جانبي الحدود.

وسقط عدد من القتلى، مساء أمس الجمعة، من جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات الجنوبي اللبناني.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على قضاء النبطية في جنوب لبنان، اليوم الجمعة، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم امرأة ومسعف، منددة بـ«استهداف المسعفين خلال عملهم الإنقاذي».

وجاء في بيان للوزارة «أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة زبدين بقضاء النبطية أدت إلى 5 شهداء من بينهم سيدة ومسعف في جمعية الرسالة إضافة إلى جريحين أحدهما مسعف في كشافة الرسالة»، في إشارة إلى هيئات إسعافية مرتبطة بحركة أمل المتحالفة مع حزب الله.

وأدت غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في ساحة بلدة المروانية، إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عضو بالمجلس البلدي.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية، مساء اليوم، بلدة دير الزهراني ودبعال ومجدل زون وميفدون الريحان في منطقة جزين، وكذلك في منطقة الطرمسة الواقعة يين بلدتي طيردبا ومعركة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، قنابل مضيئة وبالونات حرارية فوق قرى القطاع الأوسط، كما أطلق البالونات الحرارية في أجواء بلدات قضاء مرجعيون، فيما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفرا.