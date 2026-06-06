مصر تدين استهداف الكويت والبحرين وتؤكد تضامنها الكامل معهما

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت والبحرين في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، تؤكد مصر مساندتها الكاملة لدولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتضامنها الراسخ مع الشعبين الكويتي والبحريني ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.

كما تجدد مصر تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وترفض رفضًا قاطعًا أي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

ودوت انفجارات في وقت مبكر من صباح السبت، قرب مطار الكويت وفي المنامة، حسبما أفاد مراسلو «فرانس برس».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني السبت، استهداف «قواعد للعدو» في الخليج، وفق التلفزيون الرسمي، بعد إعلان القوات الأمريكية ضرب مواقع رادار في إيران.

وأفاد مراسل «فرانس برس» في الكويت بسماع «صوت دوي انفجارات متكرر في المناطق القريبة من مطار الكويت الدولي»، بعد ثلاثة أيام من تعرض هذا المنفذ الجوي الرئيسي بالبلاد لهجوم كبير نُسب إلى إيران، فيما أعلنت الكويت أنها تتعرض لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي المنامة، أفادت مراسلة فرانس برس بسماع «ثلاث انفجارات واعتراضات»، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية في المملكة الخليجية إطلاق صافرات الإنذار في البلاد التي تضم مقرّ الأسطول الخامس الأمريكي.