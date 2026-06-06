حقق منتخب بلجيكا فوزا وديا مساء اليوم السبت، على تونس بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «الملك بوداون» في بروكسيل، في إطار الاستعداد لخوض بطولة كأس العالم 2026.

وعانى المنتخب التونسي كثيرا في هذه المباراة حيث بادر لياندرو تروسار بالتسجيل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 28، قبل أن يضيف شارل دي كيتيلير الهدف الثاني في الدقيقة 53، ثم سجل كيفين دي بروين الهدف الثالث في الدقيقة 65، وأخيرًا سجل دودو لوكيباكيو الهدف الرابع في الدقيقة 85، أما الهدف الخامس سجله نيكولاس راسكين في الدقيقة 87.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل تعرض المنتخب التونسي للنقص العددي في الدقيقة 62 عندما أشهر الحكم بطاقة حمراء لإسماعيل غربي.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة منتخبات هولندا، واليابان والسويد، بينما ينضم المنتخب البلجيكي للمجموعة السابعة التي تضم مصر وإيران ونيوزيلندا.

وكان منتخب تونس قد لعب مع بلجيكا تاريخيا 4 قبل هذه المواجهة، انتصر المنتخب البلجيكي مرتين وتعادلا في لقاء وحيد وانتصرت تونس مرة واحدة.

وكانت أولى المواجهات بين تونس وبلجيكا في 26 فبراير 1992

وتعد هذه النتيجة الأكبر بين المنتخبين، حيث سبق وانتصرت بلجيكا بنتيجة 5-2 في كاس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، بينما انتصر منتخب تونس مرة واحدة بنتيجة 2-1 وكانت في لقاء ودي.