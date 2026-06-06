العراق ينفي دفع مبالغ مالية لإيران مقابل السماح بمرور ناقلات تحمل النفط العراقي عبر هرمز

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نفى العراق اليوم السبت أن تكون وزارة النفط الحكومية قد دفعت مبالغ مالية إلى إيران لأغراض عبور شحنات النفط الخام العراقي عبر مضيق هرمز المغلق منذ أشهر على الخليج.

ونفت وزارة النفط العراقية في بيان صحفي الأنباء حول إيقاف ناقلة محملة بالنفط الخام العراقي قرب مضيق هرمز من قبل القوات الأمريكية نتيجة دفع مبالغ لإيران لأغراض المرور.

وأوضح البيان "أن وزارة النفط وذراعها التصديري شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تحرصان على اتباع كافة القوانين والقواعد الدولية لتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية".

وكانت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) قد أعلنت الشهر الماضي أن إجمالي صادرات العراق النفطية لشهر أبريل الماضي تجاوز 9 ملايين و889 ألف برميل يوميا، منها 4 ملايين و587 ألفاً من الموانئ العراقية جنوبي البلاد، و4 ملايين و957 ألفاً من نفط خام كركوك عبر جيهان التركي، و339 ألف برميل من حقول كردستان عبر جيهان التركي.

وتعتزم الحكومة العراقية تنفيذ خطة لزيادة الطاقات التصديرية للنفط الخام لتصل إلى مليون و190 ألف برميل يومياً عبر الأراضي التركية والسورية على مراحل.