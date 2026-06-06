حماس: الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة بخيام نازحي غزة في تصعيد إجرامي لحرب الإبادة

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إنّ الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة بحق الأطفال والنساء داخل خيام النازحين بمدينة غزة عصر اليوم السبت، في تصعيد إجرامي متواصل لحرب الإبادة التي لم تتوقف ضد المدنيين.

وأضاف في بيان: «العدو المجرم مستمر في خروقاته لتعهداته.. هذه المجازر تتزامن مع انطلاق اللقاءات في القاهرة لبحث تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يؤكد أن الاحتلال يعمل على تقويض الاتفاق وتدميره، ويضرب بعرض الحائط جهود الوسطاء وما يُسمى مجلس السلام».

وطالبت حماس، الدول الوسيطة والضامنة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه خروقات الاحتلال، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال باعتباره الطرف المسؤول عن تعطيل تنفيذ الاتفاق وإفشال مساراته.

واستُشهد 6 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين، مساء اليوم السبت، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال، استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة الجوازات بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وطال القصف مخيمًا للنازحين في محيط مبنى الجوازات، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والإصابات بين الفلسطينيين الذين اضطروا إلى النزوح من مناطقهم جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة.