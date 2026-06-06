مجموعة حقوقية سودانية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجمات استهدفت مركبات بكردفان

أعلنت مجموعة حقوقية سودانية، اليوم السبت، مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجمات بطائرات مسيرة استهدف مركبات مدنية بولاية شمال كردفان.

وقالت مجموعة محامو الطوارئ، في بيان صحفي اليوم، "استهدفت طائرات مسيّرة يوم أمس قريتي الخشخاشة والبقريات بمحيط منطقة أبو زعيمة بمحلية حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين، بينهم 3 في حالة حرجة جرى إسعافهم إلى منطقة المرخ لتلقي العلاج".

وأضافت أنه في المنطقة ذاتها، استهدفت هجمة أخرى مركبة مدنية، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة شخص واحد. مشيرة إلى أنه ترتب على هذه الحوادث ارتفاع عدد المركبات المدنية المستهدفة في المنطقة منذ 28 مايو الماضي إلى خمس مركبات، في نمط متكرر يستهدف وسائل مدنية دون تمييز.

وأدانت مجموعة محامو الطوارئ هذه الهجمات التي أودت بحياة مدنيين وألحقت إصابات جسيمة، مؤكدة أنها ليست حوادث معزولة، بل امتداد لنمط متواصل من الاستهداف المباشر للأعيان المدنية، بما يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.