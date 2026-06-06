السيطرة على حريق محل كشري بفيصل

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل محل كشري بفيصل دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

البداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من الأهالي بوجود حريق بمحل بمنطقة العشرين فيصل وتصاعد الأدخنة وألسنة اللهب من داخل المحل.

انتقلت القوات الأمنية لمكان الحريق وبوصول القوات بدأت في فرض كردون أمني حول المنطقة والتعامل مع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة.

وتمكنت القوات الامنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمجاورات واجرت عمليات التبريد ومن الفحص تبين أن الحريق نشب داخل محل كشري بمنطقة فيصل واتى الحريق على أغلب محتويات المحل وتسبب في تفحيمه.