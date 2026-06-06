قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان في زيارة رسمية

أعلن الجيش اللبناني ​اليوم السبت أن ‌قائد الجيش العماد رودولف هيكل ​غادر البلاد ​متوجها إلى زيارة إلى ⁠باكستان في ​ظل الجهود ​الباكستانية للتوسط من أجل إنهاء الحرب الأمريكية ​الإسرائيلية على ​إيران التي امتدت أيضا ‌إلى ⁠لبنان، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وقال الجيش إن الزيارة جاءت بدعوة من ​نظير ​هيكل ⁠في باكستان، لكنه لم ​يقدم بعد ​مزيدا ⁠من التفاصيل حول الغرض منها ⁠أو ​مدتها.

تأتي زيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان في توقيت إقليمي حساس، بعد مقتل عسكريين لبناني علي يد الاحتلال الاسرائيلي وتكثيف الهجمات الاسرائيلية علي لبنان.

وتحرص المؤسسات العسكرية في عدد من الدول على تطوير شراكات استراتيجية تواكب هذه التحولات، خصوصًا في مجالات التدريب والتسليح والتنسيق الاستخباراتي.