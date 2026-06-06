بوتين: الهجمات التي شنتها أوكرانيا على مدينة سانت بطرسبرج تسببت في «بعض الضرر» على الاقتصاد

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج أن الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة تسببت في "بعض الضرر" للاقتصاد.

وأضاف أن "تلك الهجمات من الطبيعي ألا تؤدي إلى أي شيء جيد" وتابع أن تعزيز الدفاعات الجوية أمر مهم، مضيفا أنه لم يكن هناك أي مخاطر على الاقتصاد الروسي.

ورفض بوتين عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع لإجراء محادثات سلام.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية، في اليوم الأخير للمنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج، قد قصفت مجددا المدينة فيما وصفه الحاكم أليكسندر بيجلوف ومسئولو الدفاع المدني بـ"هجوم واسع النطاق بالمسيرات العسكرية".

وفي مطار بولكوفو المهم لضيوف المنتدى الدوليين، توقفت عمليات الإقلاع والهبوط مؤقتا في الساعات الأولى من الصباح بسبب الخطر.

وقال المسئولون إن الدفاعات الجوية نشطة.

وفي اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي الأربعاء، تصاعدت عواميد من الدخان في السماء فوق البلدة القديمة بعد هجوم على مصفاة نفط. يشار إلى أن البلدة القديمة مدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.