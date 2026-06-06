وزير الداخلية الباكستاني يتجه إلى إيران لإجراء محادثات

قال مسئولون باكستانيون، اليوم السبت، إن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يتجه إلى طهران في إطار جهود إسلام أباد الدبلوماسية لتعزيز الحوار بين إيران والولايات المتحدة وسط هجمات جديدة. وقالت المصادر الدبلوماسية والأمنية، "يتجه وزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران اليوم لعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسئولين الإيرانيين".

ويُنظر إلى نقوي على أنه مقرب من قائد الجيش عاصم منير الذي زار أيضا إيران في إطار جهود إسلام أباد للتوسط بين الأطراف المتحاربة.

ويتنقل وزير الداخلية بين طهران وإسلام أباد منذ الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وتأتي الزيارة عقب اجتماعات نقوي مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماع وزراء داخلية منظمة شنجهاي للتعاون في قرجيزستان يومي الخميس والجمعة.

وقالت وزارة الداخلية الباكستانية، في بيان، عقب الاجتماع "أكد وزيرا الداخلية على الحاجة لمواصلة الجهود الدبلوماسية بثبات من أجل سلام مستدام في المنطقة".

ومؤخرا هاجمت الولايات المتحدة وإيران بعضهما البعض مجددا في منطقة الخليج رغم وقف لإطلاق النار القائم منذ نحو شهرين بعد انطلاق الحرب في 28 فبراير.