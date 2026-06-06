تايوان ترصد 22 طائرة عسكرية و10 سفن تابعة للصين حول أراضيها

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رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، 22 طائرة عسكرية و8 سفن حربية وسفينتين رسميتين تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة، والسادسة صباح اليوم السبت.

وأضافت الوزارة، أن طائرتين من الطائرات الـ22 التابعة لجيش التحرير الشعبي، دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي الوسطى والجنوبية الغربية للبلاد، بحسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية، وأنظمة صاروخية ساحلية؛ لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني، منذ بداية الشهر، طائرات عسكرية صينية 86 مرة وسفنا 68 مرة.

ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".