بابا الفاتيكان: تنتظرني منافسة شديدة في إسبانيا مع باد باني هذا الأسبوع

اعترف البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، اليوم السبت، وهو في طريقه إلى إسبانيا، بأنه سيواجه منافسة قوية هذا الأسبوع في مدريد من شخصية بارزة أخرى.

ويحيي المطرب الشهير "باد باني"، من بورتوريكو، حفلتين غنائيتين ضمن جولته الإسبانية التي تضم عشر حفلات، وستقامان في العاصمة الإسبانية.

وفي حديثه للصحفيين على متن الطائرة البابوية، أقر البابا ليو بمدى جاذبية باد باني، مشيرا إلى تداول تقارير غير رسمية تتحدث عن صحوة روحية جديدة، خاصة بين فئة الشباب في إسبانيا.

وأوضح البابا الأمريكي أنه يدرك جيدا شعور الشباب بالفراغ في حياتهم، معربا عن أمله في أن تساهم زيارته في "إيقاظ" شيء ما بداخلهم.

وتابع: "إذا وُضع الشباب أمام خيار حضور حفل باد باني أو مقابلة البابا؟ أعتقد أن الكثيرين سيختارون باد باني.. ولكنني على يقين من أن هناك عددا لا بأس به سيأتي كذلك لرؤية البابا، وهذا وحده يعني الكثير، أليس كذلك؟".

ويبدأ البابا ليو زيارة إلى إسبانيا اليوم، ولمدة أسبوع.

وسوف يزور البابا مدريد وبرشلونة وجزر الكناري.

ويسعى البابا من خلال هذه الزيارة إلى نشر رسالة للوحدة في بلد يشهد انقسامات حادة بسبب فضائح سياسية وكنسية.