عبر النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن رفضه السابق لقانون 24 لسنة 2023 الخاص بـ «التوقيت الصيفي»، والذي من المقرر العودة للعمل به في أبريل المقبل.

وتساءل خلال برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «هل حقق التوقيت الصيفي والشتوي الهدف منه، هل وفر في استهلاك الكهرباء؟ الإجابة من وجهة نظري لا».

وشدد أن الفيصل في الأمر يعود لبيانات وزارة الكهرباء حول حجم الاستهلاك في الصيف والشتاء، مؤكدا أنه «إذا كان هناك وفر في الكهرباء نُبقي عليه، وإذا لم يكن هناك وفر نلغي القانون».

وشدد على ضرورة الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة الأدق في تاريخ مصر، مؤكدا أن ليس من الملائم إبداء الاعتراض أو التحفظ على قرار إغلاق المحال التاسعة مساء، الذي رأت الحكومة أنه يحقق مصلحة عامة، لا سيما أن الحكومة تمتلك البيانات وحجم استهلاك الوقود والكهرباء.

وعلى صعيد قانون المحليات وتشكيل المجالس المحلية الشعبية، لفت إلى تقدمه بمشروع القانون وإحالته إلى اللجنة المختصة لجنة الإدارة المحلية، وفقا للنظام المعمول به، منوها أن اللجنة بدأت عملها بعد إجازة العيد، ومن المتوقع معرفة موعد بدء مناقشته يوم الإثنين.

وتطرق إلى ملف «التصالح في مخالفات البناء»، مشيرا إلى أن وزيرة التنمية المحلية على دراية كاملة بكل المعوقات التي تواجه القانون.

وأشار إلى الاتفاق على تعديل تشريعي لتيسير الإجراءات، لافتا إلى تقدمه بالتعديل وإحالته خلال جلسة يوم الأحد، إلى لجان لإسكان والإدارة المحلية واللجنة التشريعية.