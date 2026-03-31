مسئول أمريكي ردا على تهديدات الحرس الثوري: مستعدون لإحباط أي هجمات إيرانية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي مستعد لإحباط أي هجمات قد تنفذها إيران، وذلك رداً على تهديدات أطلقها الحرس الثوري الإيراني باستهداف شركات أمريكية في المنطقة.

وقال مسئول في البيت الأبيض، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "الجيش الأمريكي كان ولا يزال مستعداً للتصدي لأي هجمات من جانب إيران، وهو ما يتضح من الانخفاض بنسبة 90% في الهجمات الصاروخية الباليستية وهجمات الطائرات المسيّرة التي ينفذها النظام"، وفق شبكة العربية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء أنه سيستهدف شركات أمريكية في المنطقة اعتباراً من الأول من أبريل، وذلك رداً على هجمات تعرضت لها إيران، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

جاء ذلك بعدما أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الثلاثاء أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في الحرب على إيران، محذرا طهران من تصاعد الصراع ما لم تتوصل إلى اتفاق.

في المقابل، ردّ الحرس الثوري الإيراني بتوجيه تهديد جديد، قائلا إنه سيستهدف شركات أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات التي تتعرض لها إيران منذ يوم الأربعاء، إذ أورد قائمة من 18 شركة تشمل مايكروسوفت وجوجل وأبل وإنتل وإنترناشونال بيزنس ماشينز (آي.بي.إم) وتسلا وبوينج.

وهاجمت إيران في وقت سابق ناقلة نفط خام محملة بالكامل لتشتعل فيها النيران قبالة سواحل دبي، في أحدث هجماتها على سفن تجارية بالخليج ومضيق هرمز منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير.