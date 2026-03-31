قال الفنان والمنتج شريف رمزي، إن صناعة السينما ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل مهنة وتُعد قطاعًا اقتصاديًا مهمًا يوفر فرص عمل لملايين المصريين.

وأضاف عبر برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن العاملين في المجال يدعمون توجهات الدولة ويدركون أن قرار غلق المنشآت التاسعة مساء يأتي في ظل ظروف استثنائية مرتبطة بالأزمات والحرب القائمة في إيران.

وأوضح أن أكثر من 80% من إيرادات السينما تأتي من العروض المسائية، بينما تعاني حفلات الصباح من ضعف الإقبال رغم تقديمها بأسعار مخفضة.

وتابع أن مقترح تقديم مواعيد الحفلات إلى أوقات مبكرة لا يُعد حلًا فعّالًا، لأنه لن يحقق نفس نسب الإيرادات، لافتًا إلى أن صُنّاع السينما تقدموا بطلب لاستثناء دور العرض من مواعيد الغلق أسوة بالمنشآت السياحية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.

وأردف أن هناك تفكيرًا بديلًا داخل القطاع يتمثل في إغلاق دور العرض صباحًا، والتركيز على تشغيل الحفلات المسائية فقط، بما يحقق نفس استهلاك الطاقة تقريبًا مع الحفاظ على الجزء الأكبر من الإيرادات.

ولفت إلى أن صناعة السينما تواجه تحديات إضافية نتيجة تراجع التوزيع الخارجي في بعض الدول العربية المتأثرة بالحروب، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المقبلة من الخارج وزيادة الاعتماد على السوق المحلي، محذرًا من أن أي تأثير سلبي على السوق الداخلي ينعكس على الصناعة ككل.

واستكمل أن المقترح الجديد يجري صياغته حاليًا من خلال غرفة صناعة السينما، تمهيدًا لرفعه إلى الجهات المختصة، لافتًا إلى أهمية القطاع في دعم الاقتصاد وتحصيل الضرائب.

وجاء قرار غلق المحال التجارية والمولات والمنشآت التجارية في تمام التاسعة مساءً، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، في إطار خطة الدولة لمواجهة الضغوط على الشبكة وتحسين كفاءة الاستخدام.