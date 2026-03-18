شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل "وننسى اللي كان" وقوع الممثلة المشهورة جليلة رسلان في اختيار صعب بين ابنتها التي عادت إلى أحضانها بعد فراق سنوات، وبين حب عمرها وحارسها الشخصي بدر السباعي.

نجح حارس شخصي قديم يُدعى الجارحي في تصوير جليلة برفقة حارسها الشخصي بدر السباعي وهم في وضع خاص، وقام بنشر هذا المقطع عبر السوشيال ميديا، وهو ما أوقع جليلة في مصيبة كبيرة قد تعصف بسمعتها وشرفها، لأن الأخبار كلها انتشرت بوجود علاقة خاصة بينها وبين حارسها الشخصي.

وهذا الأمر لا يضر سمعتها وشرفها فحسب، ولكنه قد يتسبب في قطيعة بينها وبين ابنتها يارا، التي عادت إلى أحضانها بعد فترة انقطاع بينهما لسنوات طويلة بسبب خلافات مع طليقها رجل الأعمال شاهر الجبالي، الذي كان يتعمد الإساءة لجليلة أمام ابنتها حتى تكرهها.

فقد قالت لها ابنتها إنه عليها الاختيار بينها وبين حارسها الشخصي، طالما هي تتمسك بالبقاء معها وعدم رغبتها في العودة إلى شاهر الجبالي، وهو ما أوقع جليلة في حيرة شديدة، وخصوصًا أن بدر شخص صالح وسبق أن دافع عنها ونجاها من أكثر من محاولة اغتيال.

وعلى ناحية أخرى، يزداد نفوذ وسطوة عبده الشيخ في السبيل الشعبي بين الناس، على أثر رغبته في شراء أغلب البيوت والبنايات في الحارة الشعبية.

وتحدث بينه وبين أحد أصحاب هذه البيوت مشاجرة، ويقوم بصفعه على وجهه أمام ابنته، وهو ما يعيد للأذهان واقعة صفع المسن على وجهه من أحد البلطجية الذي كان يرفض صعوده إلى منزله قبل أشهر.

ومازال شاهر الجبالي يحاول بكل طاقته تشويه صورة وسمعة جليلة لوجود أسرار بينهما ما زالت لم يتم الكشف عنها كليًا، وأمامه كارت أخير يرغب في اللعب به، وهو محاولة الوقيعة بين جليلة وحارسها الشخصي بدر، الذي يحميها بكل طاقته ويفشل كل خطط شاهر في التخلص منها.

يذكر أن مسلسل "وننسى اللي كان" يشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وشيرين رضا، ومنة فضالي، ومحمد عزب، ومحمد لطفي، وخالد سرحان، ومحمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمو ياسين، وإخراج محمد الخبيري.