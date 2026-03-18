الحبس سنة للمتهم بالاعتداء على فرد أمن كمبوند التجمع

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة ، بمعاقبة المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند شهير بالتجمع، بالحبس لمدة سنة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت رجل الأعمال، مالك مصنع، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، لاتهامه بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم عدة اتهامات، شملت استعراض القوة والبلطجة، والتلويح بالعنف ضد المجني عليه، والتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما تضمنت الاتهامات سب وقذف المجني عليه، وإتلاف الجهاز اللاسلكي الخاص به والمملوك لشركة الأمن المسئولة عن تأمين الكمبوند.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أن المتهم تعدى عليه بالضرب بسبب خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات في الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك وفقًا لما ورد في التقرير الطبي، كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه، ووجهت له النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، واتلاف ممتلكات.