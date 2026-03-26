قرقاش: تهديد أمن الطاقة والملاحة لن يمر دون مساءلة

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن استهداف المدنيين والبنية التحتية وتهديد أمن الطاقة والملاحة لن يمر دون مساءلة، مشددا على أن حق الدفاع عن النفس مكفول بموجب القانون الدولي.

وكتب قرقاش في حسابه على منصة "إكس"، أن إدانة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالإجماع للعدوان الإيراني على دول الخليج العربي والأردن تمثل موقفا دوليا واضحا يعكس خطورة هذه الهجمات وانتهاكها الصريح للقانون الدولي وسيادة الدول.

وأضاف أن استمرار العدوان الإيراني لا يزيد النظام إلا عزلة ويؤكد أهمية مساءلة مرتكبي هذه الهجمات، وفقا لشبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وجاءت تصريحات قرقاش بعد أن دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هجمات إيران على جيرانها في الخليج، داعيا طهران لتقديم تعويضات لجميع الضحايا.

وأكدت الإمارات أن الهجمات الإيرانية، التي استمرت لمدة 26 يوما وأطلقت خلالها أكثر من ألفي صاروخ باليستي وجوال وطائرة بدون طيار (درونز)، استهدفت مرافق حيوية، مطارات، مناطق سكنية ومواقع مدنية، في انتهاك صارخ لسيادة الدولة والقانون الدولي الإنساني، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي دخلت فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ27، وسط تصعيد مستمر من واشنطن التي حذرت من أنها ستجعل إيران "جحيما" إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تنهي المواجهة.



