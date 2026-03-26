سنتكوم الأمريكية: قصفنا أكثر من 10 آلاف هدف بإيران

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن قواتها قصفت أكثر من 10 آلاف هدف عسكري تابع لإيران.

جاء ذلك على لسان قائد القيادة المركزية براد كوبر في رسالة مصورة نشرتها سنتكوم عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، حول آخر تطورات الهجمات على إيران.

وأشار كوبر إلى أنهم دخلوا الأسبوع الرابع من "العملية"، مؤكدًا أنهم يسيرون دون تأخر عن الخطة الموضوعة "بل متقدمين عليها" في تحقيق الأهداف العسكرية.

وقال: "في الواقع، تم استهداف الهدف الإيراني رقم 10 آلاف قبل ساعات قليلة فقط".

وادعى كوبر أن السفن الحربية الإيرانية كانت تجوب المياه الإقليمية منذ عقود وتهدد التجارة البحرية العالمية، لافتًا إلى أن تلك الأيام انتهت لأنهم دمروا 92 بالمئة من أكبر سفن البحرية الإيرانية، بحسب ادعائه.

وأردف: "وفق تقييمي العملياتي، فقدوا الآن القدرة على إظهار القوة البحرية والنفوذ بشكل فعال في المنطقة على نطاق عالمي".

وادعى كوبر إلى أن معدل إطلاق إيران للطائرات المسيرة والصواريخ انخفض بنسبة تزيد على 90 بالمئة، معتبرًا أن ذلك يعني "تراجعًا كبيرًا في قدرة إيران على مهاجمة القوات الأمريكية وجيرانها الإقليميين".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مئات القتلى بينهم مسؤولون بارزون، على رأسهم المرشد علي خامنئي، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بمواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، إلا أن بعض الهجمات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه فورا.