كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام إحدى السيدات بممارسة أعمال البلطجة والتعدي بالسب والضرب على أحد الأشخاص وإصابته في محافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 مارس الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثانٍ الزقازيق بحدوث مشاجرة بين طرف أول (عامل بمخبز "مصاب بجروح متفرقة"، ربة منزل) وطرف ثانٍ (ربة منزل، وشقيقهما "بائع متجول")، جميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ لخلافات بينهم نتيجة رفض إحدى السيدات من الطرف الثاني خطوبة الأول لها، قاموا على إثرها بتبادل التعدي بالضرب أمام المخبز محل عمل الأول مستخدمين أسلحة بيضاء.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.