عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة التجهيزات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات والمرافق الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للمواطنين خلال إجازة العيد.

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، مع التصدي الحاسم لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، والإزالة الفورية في المهد، إلى جانب تكثيف حملات إزالة الإشغالات، ورفع كفاءة النظافة، خاصة بطريق الكورنيش، مع الاهتمام بالمساجد والمناطق المحيطة بها، وتهيئة الميادين والحدائق العامة، بالتنسيق مع إدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية.

كما وجّه بمراجعة منظومة الإضاءة العامة بالشوارع في إطار ترشيد استهلاك الطاقة، مع تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز لضمان توافر السلع الأساسية ومنع التلاعب بالأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية، خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، مع استمرار عمل منافذ السلع المخفضة والمعارض طوال أيام العيد.

وفيما يتعلق بالمرافق، شدد المحافظ على تفعيل غرف العمليات بشركات المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز، للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، إلى جانب تكثيف أعمال رفع القمامة والتراكمات أولًا بأول، ومتابعة حالة الشوارع بشكل مستمر للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد على رفع درجة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، مع توافر الأطقم الطبية والأدوية والأمصال، والتنسيق الكامل مع مرفق الإسعاف لضمان انتشار سيارات الإسعاف، خاصة في مناطق التجمعات.

كما تم التأكيد على جاهزية منظومة النقل والمواصلات العامة، وتكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط التعريفة ومنع التكدس، مع رفع درجة الاستعداد بالشواطئ لاستقبال المواطنين والزائرين خلال إجازة العيد.

وشدد المحافظ على استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية على مدار الساعة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين عبر الخط الساخن والأرقام المعلنة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طارئ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الأحياء، ومديري المديريات، وممثلي شركات المرافق، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.