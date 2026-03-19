أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم على منشأة غازية في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على منشأة غازية حيوية في مدينة رأس لفان الصناعية بدولة قطر، والذي تسبب في أضرار جسيمة؛ معتبرًا أن هذا الاعتداء يُعد أحدث انتهاك إيراني للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، كما يمثل خرقًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

كما أدان أبو الغيط الاعتداء الإيراني، اليوم، بالمسيرات والصواريخ على مدينة الرياض، وعلى أهداف في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجددًا في هذا الإطار التضامن الكامل مع دول الخليج العربية في كافة ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وحقها في الحفاظ على سلامة مواطنيها ومنشآتها.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن الأمين العام قوله إن استهداف المنشآت النفطية والغازية في منطقة الخليج العربي يمثل تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا إيرانيًا غير محسوب التبعات، ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، ومن شأنه أن يزيد من منسوب التوتر.