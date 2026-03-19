القناة 12 العبرية: إسرائيل تعتزم احتلال خط القرى الأول بجنوب لبنان

أفادت قناة عبرية، بأن إسرائيل تعتزم احتلال خط القرى الأول من جنوب لبنان، بدعوى منع إطلاق صواريخ مضادة للدروع.

وقالت القناة 12 الخاصة، إن القيادة السياسية تعتزم إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي باحتلال أي منطقة في لبنان تُطلق منها أسلحة مضادة للدبابات، وذلك حتى إشعار آخر.

وأضافت: "تتمثل النية في السيطرة على جميع المناطق التي تُهدد السكان، لا سيما الخط الأول من القرى في جنوب لبنان"، دون تسمية تلك القرى.

ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي مسئول لم تسمه: "الأمر مجرد ورقة مساومة إلى أن يأتوا لاستردادها بشروط إسرائيل".

وزعم المصدر أنه "لا يوجد طرف للتفاوض معه من الجانب الآخر، ولا سبيل أمام الحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله؛ لذا فهذا هو الإجراء الأكثر فعالية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توجيه إنذارات إلى اللبنانيين جنوبي البلاد لإخلاء منازلهم إلى أجل غير مسمى، دون توضيح طبيعة خططه في المناطق التي أعلن تنفيذ عملية برية فيها.

وتعكس هذه التحذيرات، بجانب التحركات العسكرية البرية، مخاوف متزايدة من احتمال توجه إسرائيل نحو إعادة احتلال جنوبي لبنان، بعدما انسحبت منه بالعام 2000 بعد احتلال دام 22 عاما.

والاثنين، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس بدء "عملية برية" جديدة في جنوبي لبنان، وقال إن هدفها "إزالة التهديدات وحماية سكان الجليل والشمال (المستوطنات)"، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن نقل ألوية مشاة ومدرعات إلى الحدود الشمالية المحاذية للبنان استعدادًا لعملية برية.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي واسع منذ 2 مارس الجاري، أسفر عن 968 شهيدا، فضلا عن 2432 جريحا، وكذلك مليون و49 ألفا و328 نازحا، وفقا للسلطات اللبنانية.

جاء ذلك بعد أن استهدف "حزب الله" مواقع عسكرية إسرائيلية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"؛ ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.



