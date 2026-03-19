الأهلي يفوز على سبورتنج ويكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي دوري السلة

تأهل النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز لكرة السلة، بعد فوزه على فريق سبورتنج بنتيجة 80-58، في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين منذ قليل.

وجاءت نتائج فترات المباراة بين الفريقين على النحو التالي:

الفترة الأولى: الأهلي (18) × سبورتنج (11)

الفترة الثانية: الأهلي (35) × سبورتنج (27)

الفترة الثالثة: الأهلي (63) × سبورتنج (40)

الفترة الرابعة: الأهلي (80) × سبورتنج (58)

وكان فريق سبورتنج قد فاز في المباراة الأولى من سلسلة الدور ربع النهائي، قبل أن يتفوق الأهلي في المباراة الثانية ويُعادل السلسلة، ثم يحسم التأهل بفوزه في المباراة الفاصلة، ليصعد إلى المربع الذهبي.

وبذلك، ينضم الأهلي إلى الثلاثي المتأهل إلى الدور نصف النهائي، وهم: الاتحاد السكندري، والزمالك، والمصرية للاتصالات.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري نظيره الزمالك في الدور نصف النهائي، فيما يواجه الأهلي فريق المصرية للاتصالات، في السلسلة التي ستُقام بنظام Best of 5، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في ثلاث مباريات.

وتُقام منافسات الدور نصف النهائي على صالتي برج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة، أيام 24 و25 و29 و30 مارس الجاري، على أن تُقام المباراة الفاصلة في حال التعادل يوم 2 أبريل المقبل.