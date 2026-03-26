باكستان: إيران تدرس ورقة من 15 بندا قدمتها واشنطن

أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن الولايات المتحدة قدمت ورقة تتضمن 15 بندا يتم دراستها حاليا من قبل إيران.

وقال دار في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، أن التكهنات المتداولة في وسائل الإعلام بشأن محادثات السلام في الشرق الأوسط لا تعكس الحقيقة.

وأشار إلى أن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تدار عبر رسائل تُنقل من خلال باكستان، وأن واشنطن قدمت ورقة مكونة من 15 بندا يتم دراستها حاليا من قبل إيران.

ولفت وزير الخارجية الباكستاني إلى أن "دولا أخرى، بما فيها الدولتان الشقيقتان مصر وتركيا، تدعم هذه المبادرة"، مؤكدا أن إسلام أباد ستواصل جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات "جيدة ومثمرة للغاية" مع إيران على مدى يومين، وأمر بتأجيل ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، بينما كانت مقررة الثلاثاء.

ونفى مسؤولون إيرانيون في وقت لاحق تصريحات الرئيس الأمريكي، حيث اعتبر قائد "مقر خاتم الأنبياء" المركزي علي عبد اللهي أن الولايات المتحدة تورطت في إيران، وأن ترامب لجأ إلى قادة بعض الدول للخروج من الحرب.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مئات القتلى بينهم مسؤولون بارزون، على رأسهم المرشد علي خامنئي، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بمواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، إلا أن بعض الهجمات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه فورا.