مصدر باكستاني لـ رويترز: رفع عراقجي وقاليباف من قائمة أهداف إسرائيل

قال مصدر باكستاني مطلع لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن إسرائيل رفعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من قائمة الشخصيات التي تستهدف القضاء عليهم، بعد أن طلبت ‌باكستان من واشنطن عدم استهدافهما.

وأضاف المصدر: "كان الإسرائيليون على علم بإحداثياتهما ويريدون تصفيتهما، وأبلغنا الولايات المتحدة أنه إذا جرى القضاء عليهما أيضا فلن يبقى أحد آخر يمكن التحدث إليه، ولذلك طلبت الولايات المتحدة من الإسرائيليين التراجع".

ولم يرد الجيش الباكستاني ووزارة الخارجية بعد على طلبات التعليق. كما رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق، ولم يرد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد على طلب ⁠للتعليق.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر خبر رفع اسمي عراقجي وقاليباف مؤقتا من قائمة المسؤولين الذين تسعى إسرائيل للقضاء عليهم، وذلك في إطار استكشاف فرص إجراء محادثات سلام.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن رفع اسمي المسئولين من القائمة سيستمر لمدة تتراوح من 4 إلى 5 أيام، دون الإشارة إلى أي دور باكستاني في ذلك.

وأبقت إسلام اباد على اتصالات مباشرة مع كل من واشنطن وطهران في وقت تعطلت فيه هذه القنوات بالنسبة لمعظم الدول الأخرى. وينظر إلى إسلام اباد على أنها موقع ‌محتمل ⁠لعقد محادثات سلام.