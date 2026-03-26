الناتو: سنبذل كل ما يلزم لحماية كل شبر من أراضي الحلف

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، أن جميع الحلفاء سيبذلون كل ما يلزم لحماية كل شبر من أراضي الحلف.

جاء ذلك في إجابته على سؤال مراسل الأناضول خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الحلف ببروكسل، الخميس، حول ما إذا كان الناتو سيتخذ إجراءات إضافية لضمان أمن تركيا في ضوء التطورات في الشرق الأوسط.

وذكر روته أنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل سرية تتعلق بالتخطيط العسكري، مضيفا: "لكن، أؤكد لكم أن حلف الناتو هو أقوى تحالف عسكري في تاريخ العالم، وأن جميع الحلفاء سيبذلون قصارى جهدهم لحماية كل شبر من أراضي الحلف".

وأشار روته إلى أن تدمير ثلاثة صواريخ باليستية كانت موجهة نحو تركيا دليل واضح على ذلك.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو: "سنبذل كل ما يلزم لضمان أمننا".​​​​​​​

وفي 13 مارس الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" المنتشرة بشرق المتوسط، ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي وهي الثالثة من نوعها من بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران ورد الأخيرة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران خلف مئات القتلى أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمارا واسعا، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.