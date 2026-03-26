العاهل الأردني لرئيس الوزراء العراقي: ماضون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عاهل الأردن الملك عبدﷲ الثاني أن الأردن ماض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مواطنيه وأمنه وسيادته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث شدد ملك الأردن، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الدائرة واحترام جميع الأطراف لسيادة الدول.

وأكد عبدالله أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقرارها.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الحكومتين الأردنية والعراقية والقطاع الخاص في البلدين لتذليل العقبات وتسهيل حركة التجارة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.