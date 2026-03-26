تأجيل استئناف المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة

قررت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، تأجيل نظر استئناف المحامي علي أيوب على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة، لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

وخلال الجلسة، طلب المحامي عمرو عبدالسلام، دفاع علي أيوب المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة، رد هيئة المحكمة بسبب عدم تنفيذ طلباته، وهو ما اعتبره إخلالًا بحق الدفاع عن موكله.

يذكر أن محكمة جنح حدائق القبة، عاقبت المحامي على أيوب بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وزيرة الثقافة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزيرة الثقافة قد تقدمت ببلاغ تتهم فيه المحامي بنشر عبارات تتضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بحقها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وباشرت النيابة العامةالتحقيقات وأحالت المحامي إلى المحاكمة مخلى سبيله.