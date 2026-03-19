سلوت يكشف تطورات إصابة محمد صلاح

كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، آخر تطورات إصابة محمد صلاح خلال مواجهة جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"صلاح كان يطلب الخروج من الملعب، ليس لأنه شعر أنه سجل بما فيه الكفاية، بل لأنه شعر بشيء ما. فلنرى حالته خلال عطلة نهاية الأسبوع وما بعدها."

وغادر محمد صلاح المباراة في الدقيقة 75 بعدما اشتكى من الإصابة، ليدخل بدلاً منه جاكبو.

وقاد صلاح فريقه للفوز الكبير برباعية نظيفة، والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، كما أهدر ركلة جزاء.