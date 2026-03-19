وزير الخارجية السعودي يدعو لوقف التصعيد والعودة للمسار الدبلوماسي

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى وقف التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول السياسية، مؤكدًا أن الاجتماع العربي الإسلامي الذي استضافته الرياض يأتي في ظل ظروف “حساسة وخطيرة” تمر بها المنطقة.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع، إن الدول المشاركة شددت على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة، والعمل بشكل جماعي لدعم استقرار المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراع.

وأضاف أن المجتمعين أكدوا ضرورة الدفع نحو التهدئة والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد العسكري ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح أن المملكة تعمل مع شركائها في المنطقة وخارجها لتقريب وجهات النظر ودعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة، لافتًا إلى أن هناك توافقًا بين الدول المشاركة على أهمية إيجاد حلول سياسية مستدامة للأزمات الراهنة.

كما أشار إلى أن الاجتماع عكس إدراكًا مشتركًا لحجم المخاطر التي تواجه المنطقة، وضرورة التحرك الجماعي لتفادي مزيد من التدهور، مع التركيز على حماية أمن الدول واستقرارها.

وتستضيف الرياض اجتماعًا لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبحث الأمن الإقليمي، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في المنطقة، وسط مساعٍ لتنسيق المواقف ودفع الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.

