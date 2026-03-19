تكريم الفائزين بالأسبوع الثالث من «فوازير علماء عبر التاريخ» ببني سويف

كرّم الدكتور هاني رجائي، رئيس مجلس إدارة نادي المعلمين ببني سويف، ومحمد بدر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الطلاب الفائزين في الأسبوع الثالث من المسابقة الثقافية «فوازير علماء عبر التاريخ»، التي تنظمها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتعاون مع نادي المعلمين والعلاقات العامة، وذلك بحضور إيناس الكردي، مدير إدارة الموهوبين، وناصر سيد، مسؤول التعلم الذكي.

وجاء التكريم تقديرًا لتميّز الطلاب وتفاعلهم الإيجابي مع فعاليات المسابقة، التي تهدف إلى تنمية الوعي الثقافي والعلمي لدى النشء، وتعريفهم بسير العلماء وإسهاماتهم عبر العصور، بما يعزز روح البحث والمعرفة لديهم.

وشمل التكريم كلًّا من: الطالبة بتول محمود شكري، بمدرسة الشيخ محمد متولي الشعراوي الابتدائية بنات، والطالبة حبيبة محمد جمعة عبدالعظيم، بمدرسة سدس الإعدادية بنات بببا، والطالب أحمد حسن صلاح، بمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعة مواد البناء.

وقال الدكتور هاني رجائي إن مجلس إدارة نادي المعلمين يدعم ويرعى مثل هذه المسابقات العلمية الهادفة التي تسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب الموهوبين.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف حرص المديرية على دعم الأنشطة الثقافية والعلمية التي تسهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، مشيدًا بالتعاون مع نادي المعلمين وجهود إدارة الموهوبين والتعلم الذكي في تنظيم المسابقة بصورة متميزة، وكذلك بالدور الفعّال لنادي المعلمين في دعم ورعاية مثل هذه المبادرات الهادفة.

ويُذكر أن مسابقة «فوازير علماء عبر التاريخ» تأتي ضمن خطة الأنشطة التربوية التي تهدف إلى ربط الطلاب بالعلم والعلماء، وتشجيعهم على الاطلاع والبحث، وسط تفاعل ملحوظ من مختلف المراحل التعليمية.